Консервативного выдвиженца Трампа утвердили на должность судьи Верховного суда США

В США Сенат утвердил консервативного судью Нила Горсача, кандидатуру которого подал президент Дональд Трамп, на должность судьи Верховного суда страны.

За это утверждение проголосовали 54 сенатора, против были 45.

Накануне республиканцы в Сенате изменили регламент, чтобы утвердить кандидатуру Горсача большинством голосов.

Назначение 49-летнего Нила Горсача восстанавливает преимущество консерваторов в Верховном суде – теперь их снова 5 против 4 либеральных судей.

Место в Верховном суде США освободилось еще в феврале 2016 после смерти одного из судей, но республиканцы в Сенате в течение 9 месяцев отказывались даже назначить слушания по назначению либерального выдвиженца предыдущего президента Барака Обамы, который завершал пребывания в должности, и заявляли, что кандидатуру нового судьи должен представить уже следующий президент.