Руководитель «Нафтогаза Украины» назвал «оптимистичной» информацию по арбитражу с «Газпромом»

Председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что последняя информация из Стокгольмского арбитража, который рассматривает споры между «Нафтогазом» и российским газовым монополистом «Газпромом», оптимистичная для украинской стороны.

«Мы в последнее время получаем много информации уже от трибунала относительно возможных сроков и результатов. Мы становимся более оптимистичными, чем были до этого. И это все, что я могу сказать. Я слишком ограничен в любых других комментариях, пока я не смогу показать окончательное решение, но это будет в ближайшее время», – сказал он в эфире «5 канала».

Кроме того, руководитель «Нафтогаза» отметил, что в «Газпроме» сегодня уже обсуждаются варианты возможного проигрыша.

«Газпром» публично обсуждает этот вопрос, и они также же в ближайшее время ожидают решения. Я наблюдаю в публичном домене определенное изменение риторики в направлении того, что могут быть и варианты проигрыша, и различные варианты. Что это значит? Я не могу сказать, но повторюсь – уровень нашего оптимизма понемногу растет», – сказал Коболев.

«Нафтогаз» и «Газпром» подали друг на друга несколько взаимных исков относительно газовых контрактов 2009 года о поставках, о транзите газа и по их выполнению (или невыполнению, как утверждают стороны) в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Общая сумма исков – десятки миллиардов долларов.