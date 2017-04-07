В Стокгольме задержали человека, который может быть связан с наездом грузовика на группу людей

В столице Швеции Стокгольме полиция подтвердила задержание одного человека в результате поисков водителя грузовика, который наехал на людей в людном центре города в пешеходной зоне. По словам полиции, задержанный «может иметь определенную связь» с приступом.

Также сообщили точное число жертв: сейчас по крайней мере четыре человека погибли и 15 ранены или травмированы. До сих пор говорили о трех подтвержденных погибших и 8 пострадавших; четвертый человек умер уже в больнице.

Между тем не ясно, задержанный является тем человеком с видеокадров камеры наблюдения, изображение которого распространила ранее полиция, как фото предполагаемого нападавшего: на нем был человек в зеленой куртке военизированного образца и белом свитере с черным капюшоном.

Ранее полиция сообщила о допросе двух лиц в деле инцидента, отметив, что допрос сам по себе не означает их причастности. Так же пока не ясно, является ли задержанный одним из тех двоих.

Ответственности за очевидный нападение еще никто на себя не взял. Полиция заявила, что не исключает возможности того, что наезд грузовика на людей –террористический акт.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен прямо назвал произошедшее террористическим актом и заявил, что на Швецию было совершено нападение.

Полиция призвала жителей не посещаться центр Стокгольма и объявила о прекращении работы метро. Также эвакуировали центральный железнодорожный вокзал, который находится неподалеку. Причины эвакуации не объявляли.

В последнее время в Европе провели ряд террористических нападений, в ходе которых нападавшие направляли свои машины в скопления людей. За все эти случаи взяла на себя ответственность экстремистская группировка «Исламское государство».

В частности, в результате такого наезда, а также нападения с использованием ножа 22 марта в Лондоне погибли 5 человек.

19 декабря 2016 года 12 человек погибли и 48 были ранены и травмированы, когда грузовик въехал в рождественский базар в Берлине.

В июле 2016 погибли 86 человек в Ницце – там тоже грузовик въехал в толпу людей на набережной.



