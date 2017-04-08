Россельхознадзор не пропустил в Крым 94 кг продуктов, 208 саженцев и 26 пакетов семян

Подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора Крыма не пропустили на полуостров с материковой части Украины 94 кг продуктов, 208 саженцев и 26 пакетов семян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ручной клади и багаже пассажиров было обнаружено 94 кг подкарантинной продукции. Это 47 кг овощей, 11 кг фруктов, 11 кг орехов и сухофруктов, 9 кг картофеля, 8 кг муки, 1 кг фасоли, 3 кг и 26 пакетов семенного материала в ассортименте, 208 единиц посадочного материала, 1 горшечное растение, а также 4 кг прочей продукции растительного происхождения», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продукцию возвратили на территорию материковой Украины.

По статистике Россельхознадзора Крыма, с начала 2017 года на территорию материковой Украины возвращено 2227 кг, 3294 штук и 383 пакета «подкарантинной продукции», выявленной инспекторами в ручной клади и багаже пассажиров.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.