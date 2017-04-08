В России арестовали задержанных в связи со взрывом в Петербурге

В России суды избрали арест как меру пресечения восьми задержанным в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 14 человек, среди них подозреваемый нападающий, и около 50 были ранены. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Шестерых задержанных взяли под стражу по решению суда в Санкт-Петербурге, где их задержали, еще по двум, задержанным в Москве, такое решение принял суд в столице России.

Всех их обвиняют в причастности к взрыву в метро. Все задержанные – выходцы из стран Средней Азии. Арестованные отрицают любую причастность к нападению.

Этих людей задержали в четверг. Представитель Следственного комитета России тогда сообщил, что в местах проживания задержанных изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, а также взрывное устройство, аналогичное тому, которое было обнаружено на одной из станций петербургского метрополитена.

Раньше в Следкоме заявляли, что российские силовики установили несколько граждан среднеазиатских стран, которые контактировали с подозреваемым зачинщиком взрыва, и в ходе обысков в их доме «обнаружили предметы, имеющие значение для расследования».

Ранее российские правоохранители сообщали, что подозревают в совершении взрыва уроженца Кыргызстана, узбека по национальности и гражданина России Акбарджона Джалилова. Как полагают, он действовал как смертник и сам числится среди погибших в результате взрыва, устроенного в понедельник в середине дня в вагоне метро на перегоне между двумя станциями в центральной части Санкт-Петербурга. Личность подозреваемого зачинщика взрыва установили по анализу ДНК его останков. Кроме того, позже в тот день еще на одной центральной станции метро в городе нашли самодельное взрывное устройство, но его вовремя обезвредили. Российские правоохранители заявляют, что, по данным анализа ДНК, то устройство оставил тот же человек.

Об ответственности за это нападение, которое в России квалифицируют как террористический акт, пока никто не заявлял.