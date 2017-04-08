Лидер республиканцев в Сенате США заявил о готовности поддержать новые санкции против России

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл готов поддержать новые санкции в отношении России, если такая инициатива поступит от администрации Дональда Трампа или она будет выдвинута в Конгрессе и поддержана обеими партиями. Об этом Макконнелл заявил 7 апреля во время пресс-конференции.

«Очень хорошо, что администрация не отменила уже действующие санкции (в отношении Москвы – КР). Если они посчитают, что необходимо ввести новые ограничительные меры, или если у нас будет что-то, что будет поддержано обеими партиями, то я буду открыт для этого», – заявил Макконнелл.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».