В США разочарованы реакцией России на ракетный удар по авиационной базе в Сирии

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что разочарован реакцией российского руководства на ракетные удары США по военно-воздушной базе в Сирии. Об этом 8 апреля сообщает Радіо Свобода.

«Я разочарован такой реакцией, потому что она свидетельствует о поддержке Россией режима, который осуществляет такие ужасные нападения на свой народ», – сказал Тиллерсон.

«Меня это разочаровывает, но, к сожалению, не удивляет», – добавил американский чиновник.

Военные США ночью 7 апреля атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии – после того, как в результате химической атаки на удерживаемый повстанцами сирийский город погибли десятки людей.

4 апреля в результате воздушного удара с применением химического оружия по городу Хан-Шейхун, находящегося под контролем повстанцев, погибли не менее 86 человек. Власти США ответственность за это нападение возложили на сирийское правительство. Власти Сирии заявили, что химическое отравление наступило из-за того, что ее самолеты уничтожили «завод и склад химического оружия террористов», как Дамаск называет всех своих противников. Эту версию поддерживает Россия, которая 5 апреля заблокировала принятие резолюции Совета безопасности ООН по поводу этого химического удара.

Союзники Сирии, Иран и Россия, осудили удар США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США совершили ракетный удар «по надуманному поводу», и добавил, что такие действия могут повредить американо-российским отношениям. На следующей неделе государственный секретарь США Рекс Тиллерсон должен осуществить свой первый визит в Москву.

Союзники Вашингтона в НАТО и в регионе выразили поддержку действиям США в Сирии.