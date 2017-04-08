Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович» вернулся в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море после того, как в ходе неофициального визита отряда кораблей ВМС Турции в Новороссийск принял участие в двусторонних российско-турецких учениях. Об этом 8 апреля сообщили сообщил подконтрольный Кремлю начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Вячеслав Трухачев.

«Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» под командованием капитана третьего ранга Анатолия Величко вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море», – говорится в сообщении.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.