ГСЧС: зону загрязнения вокруг Балаклеи уменьшено до 300 метров

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает о завершающем этапе очистки от взрывоопасных предметов территории Балаклеи на Харьковщине, где в ночь на 23 марта вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы.

«В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территорий вокруг Балаклеи от взрывоопасных предметов 10-километровую зону загрязнения уменьшено до 300 метров», – говорится в сообщении.

В Балаклее и близлежащих населенных пунктах восстановлено электроснабжение, проводятся работы по восстановлению газоснабжения.

На месте продолжает работать штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В качестве основной версии пожара и взрывов в Балаклее рассматривают диверсию, хотя не исключают и версии служебной халатности. Министр обороны Степан Полторак напомнил, что на этих складах в Балаклее в декабре 2015 года уже был пожар. Тогда диверсанты использовали зажигательные снаряды с напалмом и забрасивали их на территорию арсенала с помощью беспилотников.

По данным Харьковской облгосадминистрации, в Балаклее зафиксировано повреждение более 250 зданий.