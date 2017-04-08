В Керчи прошел организованный властью «митинг против террора»

В Керчи 8 апреля прошел организованный подконтрольными Кремлю властями города «митинг против террора». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Переда началом мероприятия над площадью пролетели два вертолета. Митинг под названием «Вместе против террора» начался с минуты молчания. Людей относительно немного – в основном, бюджетники, пенсионеры, студенты и школьники старших классов. На месте мероприятия ходили «счетчики» со списками и отмечали тех, кто пришел.

«Весь мир ополчился против России, наступили тяжелые времена, мы все должны сплотиться», – заявил представитель местной церкви.

Раньше сообщалось, что Кремль поручил регионам России провести 8 апреля митинги против терроризма, «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта. Предполагалось, что в демонстрациях примут участие все парламентские партии.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погибли 14 человек и около 50 получили ранения. Следственный комитет утверждает, что исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбарджон Джалилов. Он имел российское гражданство.

26 марта во многих городах России прошли антикоррупционные митинги. Многие из них не были согласованы местными властями, полиция задерживала участников. На акции в Москве были задержаны более тысячи человек.