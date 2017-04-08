В России умер советский космонавт Георгий Гречко

В России в возрасте 85 лет скончался советский космонавт, дважды Герой СССР Георгий Гречко. Об этом 8 апреля сообщает российское издание «Новости космонавтики», соболезнования в связи со смертью уже выразили в «Роскосмосе».

Ранее на этой неделе российские СМИ сообщили, что Гречко госпитализировали в Москве с подозрением на микроинфаркт.

Георгий Гречко родился в Санкт-Петербурге. Всего за свою жизнь он совершил три космических полета общей продолжительностью 134 дня – в 1975, 1977-78 и 1985 годах. С 1986 года работал в Институте физики биосферы Российской академии наук.