Правительство Севастополя сделает все, чтобы защитить горожан от терроризма – Овсянников

Подконтрольный Кремлю и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что правительство города сделает все возможное чтобы обезопасить горожан от угрозы терроризма. Об этом Овсянников заявил 8 апреля во время митинга в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга.

«Случилась ужасная трагедия. Этому нет оправдания и прощения. Терроризм – это необъявленная война против наших семей, против наших детей. Севастополь и Санкт-Петербург – города-герои и они едины в этой борьбе и правительство Севастополя сделает все, чтобы обеспечить безопасность горожан», – заявил Овсянников.

Раньше сообщалось, что Кремль поручил регионам России провести 8 апреля митинги против терроризма, «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта. Предполагалось, что в демонстрациях примут участие все парламентские партии.

На митинг в Симферополе вывели около 3 тысяч человек. В то же время на мероприятие в Керчи согнали бюджетников, пенсионеров и студентов.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погибли 14 человек и около 50 получили ранения. Следственный комитет утверждает, что исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбарджон Джалилов. Он имел российское гражданство.

26 марта во многих городах России прошли антикоррупционные митинги. Многие из них не были согласованы местными властями, полиция задерживала участников. На акции в Москве были задержаны более тысячи человек.