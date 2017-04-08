Крымский.Пармезан: Крымчане без виз, а Аксенов без туристов

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 8 апреля Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Мокрушин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Сколько украинских туристов переманили курорты Херсонской и Одесской областей после аннексии, как крымчанам поехать в страны Евросоюза без виз и как украинцы становятся рациональнее в вопросе крымской деоккупации? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.