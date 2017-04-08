Евросоюз и США не признают результаты «выборов» и «референдума» в Южной Осетии – заявления

Евросоюз и США не будут признавать результаты «президентских выборов» и так называемого референдума об изменении названия в регионе Грузии Южной Осетии, которые запланированы на воскресенье, 9 апреля. Соответствующие заявления обнародовали Европейская служба внешнеполитической деятельности и Государственный департамент США.

«Европейский союз в очередной раз заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ», – отметили в ЕС.

«Наша позиция в отношении Абхазии и Южной Осетии четкая и последовательная. Эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии», – говорится в заявлении исполняющего обязанности спикера Госдепартамента США Марка Тонера.

Грузия считает и Абхазию, и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. После российско-грузинской войны 2008 года Россия признала односторонне самопровозглашенной «независимость» Южной Осетии и Абхазии и сохранила там тысячи военнослужащих. Большинство стран мира взамен такую «независимость» не признают.

