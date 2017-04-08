Musafir vaqtı: «Şiir alemi» – литературный вечер в Киеве

В новом выпуске «Musafir vaqtı» 8 апреля говорят о поэзии. С наступлением весны у крымских татар в Киеве возникло желание организовывать литературные вечера. Эта идея возникла у ребят, которые ранее собирались маленькими группами и читали стихи. В гостях программы – Халил Дервиш и Мавиле Ягъяева. В программе говорят, о том насколько популярна крымскотатарская поэзия среди молодежи.

Автор программы – Халисе Зинедин.

Время эфира: 18:40 – 18:50. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.