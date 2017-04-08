Сразу три украинских боксера выступят на американском ринге в один день

Сразу три украинских боксера – участники Олимпийских игр в Лондоне Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик – 8 апреля выступят на одной арене в Америке как профессиональные боксеры. Их поединки в рамках вечера профессионального бокса будет транслировать один из самых престижных телеканалов в США – HBO. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Это событие в американских медиа назвали историческим, ведь еще никогда в истории американский телеканал не транслировал поединки сразу трех украинских боксеров.

«Это впервые в истории американского телевидения, когда состоится трансляция боев сразу трех украинских боксеров, трех украинских чемпионов. Никогда еще такого не происходило в США», –отмечает основатель промоутерской компании TOPRANK Боб Арум.

Отмечается, что основным боем вечера станет поединок Василия Ломаченко против американца Джейсона Сосы. Перед этим боксер из Крыма Александр Усик сразиться с американцем Майклом Хантером, а харьковчанин Александр Гвоздит померится силами с представителем Кубы Юниески Гонсалесом.