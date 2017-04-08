В Сербии проходят митинги против новоизбранного президента Вучича

В Белграде тысячи людей митингуют против избрания на пост президента Сербии Александра Вучич, который до недавнего времени возглавлял сербское правительство. Об этом 8 апреля сообщает Радіо Свобода.

Оппозиция и ее сторонники заявляют, что Вучич победил с нарушениями. Они также называют его автократичным лидером, а его «Сербскую прогрессивную партию» обвиняют в коррупции.

Одновременно с протестом против Вучича в правительственном квартале Белграда в субботу продолжается и митинг с требованием повысить социальные стандарты для граждан.

Александр Вучич победил на выборах президента 2 апреля, набрав 55 процентов голосов. Протесты оппозиции в Сербии продолжаются всю неделю, в то же время в ЕС уже поздравили Вучича с победой.

Александр Вучич декларирует приверженность евроинтеграционному направлению Сербии, но одновременно выступает за тесные связи страны с Россией. Должность президента в Сербии скорее церемониальная, одновременно партия Вучича остается самой влиятельной в стране.