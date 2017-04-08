Водитель грузовика, который протаранил людей в Стокгольме, – выходец из Узбекистана

Прокуратура Швеции подтвердила, что водитель грузовика, который 7 апреля протаранил людей в Стокгольме, является 39-летним выходцем из Узбекистана.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый в нападении ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

В пятницу грузовой автофургон протаранил людей на пешеходной улице в центре Стокгольма, а затем врезался в здание универмага. Погибли 4 человека, еще 15 ранены. Ответственность за это нападение пока никто на себя не взял.

Шведская полиция накануне сообщила о задержании подозреваемого в причастности к нападению, а в субботу заявила, что задержанный и является водителем грузовика. Правоохранители не исключили, что он мог иметь сообщников.