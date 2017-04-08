Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

В России митингуют против терроризма, в Москве задержали уже 6 человек

Митинг против терроризма в Новосибирске, Россия, 8 апреля 2017 год

В России 8 апреля проходят акции памяти жертв теракта в метро Санкт-Петербурга, в ряде городов уже есть арестованные.

В частности, в Москве полиция задержала 6 человек – 5 активистов и журналиста, который фотографировал акцию. В Барнауле, который находится в Алтайском крае, задержали 8 человек. Как передает Российская редакция Радио Свобода, задерживали преимущественно тех, у кого были плакаты с критикой власти.

Взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля днем. Погибли 14 человек, 49 пострадали. По данным следователей, взрывное устройство активировал 22-летний гражданин России, родившийся в Кыргызстане, Акбарджон Джалилов.

Администрация президента России позже поручила провести в регионах 8 апреля организованы митинги против терроризма.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG