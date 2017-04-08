Акцию солидарности «Питер, мы с тобой» провели в Феодосии

В Феодосии 8 апреля у Вечного огня состоялась акция солидарности «Питер, мы с тобой» памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

Сообщается, что в акции приняли участие российская глава муниципального образования Светлана Гевчук, глава администрации Феодосии Станислав Крысин, представители ветеранских, общественных организаций, студенты, школьники и жители города.

Подобные митинги прошли и в других городах Крыма: Керчи, Севастополе, Симферополе и Ялте.

Взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля днем. Погибли 14 человек, 49 пострадали. По данным следователей, взрывное устройство активировал 22-летний гражданин России, родившийся в Кыргызстане, Акбарджон Джалилов.

Администрация президента России позже поручила провести по всей стране 8 апреля митинги против терроризма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».