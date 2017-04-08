Британский министр иностранных дел отменил визит в Россию из-за Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил свой визит в Россию, запланированный на 10 апреля. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я не полечу в Москву в понедельник, 10 апреля. Мой приоритет – переговоры с партнерами по «Группе семи» по Сирии и поддержки Россией Асада», – отметил Борис Джонсон.

Российская сторона пока не комментировала это сообщение.

4 апреля в результате воздушного удара с применением химического оружия по городу Хан-Шейхун, находящегося под контролем повстанцев, погибли не менее 86 человек. Власти США возложили ответственность за это нападение на сирийское правительство. Власть Сирии заявила, что химическое отравление наступило из-за того, что ее самолеты уничтожили «завод и склад химического оружия террористов», так Дамаск называет всех своих противников. Эту версию поддерживает Россия, которая 5 апреля заблокировала принятие резолюции Совета безопасности ООН по поводу этого химического удара.

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Союзники Вашингтона в НАТО и в регионе, в том числе Великобритания, выразили поддержку действиям США в Сирии.

Россия назвала действия американских военных актом агрессии.