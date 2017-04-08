Трамп поздравил военных США с успешным ударом в Сирии

Президент США Дональд Трамп поздравил американских военных с успешным выполнением задания в Сирии.

«Поздравляю наших замечательных военных, мужчин и женщин, за успешное представительство Соединенных Штатов и всего мира в сирийской атаке», – написал Трамп в сети микроблогов Twitter 8 апреля.

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Президент США Дональд Трамп, который выступил после этого удара, указал, что это была реакция на применение режимом президента Сирии Башара Асада химического оружия в городе Хан-Шейхун ранее на этой неделе. «Годы попыток изменить поведение Асада провалились, и провалились драматично», – отметил Трамп в телеобращении 7 апреля.

Союзники Вашингтона в НАТО и в регионе выразили поддержку действиям США в Сирии.

Россия и Иран осудили атаку США, Москва, в частности, назвала действия американских военных актом агрессии.