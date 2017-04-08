На акции в поддержку дальнобойщиков в российским Петербурге задержали шесть человек

В российском Санкт-Петербурге задержали шесть человек на акции в поддержку дальнобойщиков, которые протестуют против системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон».

Как сообщает «ОВД-Инфо», среди задержанных – активисты Константин Ершов и Игорь Андреев (известный под кличкой Степаныч), а также художница Елена Осипова.

По информации СМИ, Осипову и Ершова обвинили в нарушении правил проведения одиночного пикета, поскольку они оказались слишком близко от участников прокремлевского движения НОД, которые по соседству начали проводить свои пикеты.

Как сообщает Радио Свобода, 8 апреля в Петербурге на Невском проспекте собрались от 50 до 80 человек, чтобы выразить поддержку забастовке дальнобойщиков и поддержать их требования, главное из которых – отмена системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон».

Всероссийская стачка дальнобойщиков, начата 27 марта в Петербурге. К ней присоединяются все новые водители большегрузов – по приблизительным подсчетам, на приколе стоит уже около 800 фур. В отличие от протестов 2015 года против введения системы «Платон», протесты этого года, спровоцированные повышением платы по той же системе, не ограничиваются лозунгом «Нет «Платону», но выносят на первый план уже политические требования: отставку правительства и недоверие президенту.