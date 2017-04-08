В Евпатории начался ремонт фасадов зданий в исторической части города на улицах Пионерской, Революции и Караева.Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Евпатории.

«Собственники и арендаторы помещений проводят работы на своих объектах с учетом эскизных предложений, подготовленных отделом архитектуры и градостроительства администрации. В настоящее время данные предложения были выданы 51 предпринимателю. К выполнению работ приступили пока только половина из них», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, помимо ремонта фасадов предпринимателям нужно заменить и рекламные вывески.

Накануне глава российской администрации города Андрей Филонов заявил, что фасады зданий на улицах Революции, Пионерской и Караева необходимо привести в порядок до начала курортного сезона. Главная цель проекта – привести внешний вид фасадов к единому стилю.