Баскская сепаратистская группировка ЭТА сложила оружие

Баскская сепаратистская организация ЭТА сложила оружие 8 апреля, что официально символизирует завершение вооруженной кампании продолжительностью около полувека.

Представитель ЭТА Мишель Табиана заявил во французском городе Байон, что группировка показала французским властям тайник, который включал 120 единиц огнестрельного оружия, около 3 тонн взрывчатых веществ и несколько тысяч патронов.

ЭТА объявила постоянное прекращение огня в 2011 году, но до сих пор не отказывалась от оружия как инструмента для достижения цели – независимого баскского государства.

Организация ЭТА была основана в 1959 году басками, которые считали свою политику и культуру подавленными испанским диктатором Франко. За время вооруженной борьбы за право основать свое собственное государство на севере Испании и юго-западе Франции были убиты более 800 человек.

Разоружение ЭTA (Euskadi Ta Askatasuna, в переводе – «Страна басков и свобода») завершает эпоху политического насилия, которое в течение десятилетий угрожало всей Западной Европе.

ЭTA была классифицирована как террористическая организация властью Испании, Великобритании, Франции, Европейского союза и США.