В Керчи остановят движение троллейбусов из-за празднования Дня освобождения города

В Керчи в связи с торжественными мероприятиями по случаю Дня освобождения города от немецко-фашисткий захватчиков 11 апреля остановят движение троллейбусов в период с 9:30 до 14:30. Об этом говорится на сайте подконтрольной Кремлю администрации Керчи.

«В связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к 73 годовщине Дня освобождения Керчи от фашистских захватчиков, 11 апреля с 09:30 до 14:30 движение троллейбусов от автовокзала в сторону железнодорожного вокзала будет приостановлено. Электротранспорт будет осуществлять движение с района Войкова до автовокзала по направлению к троллейбусному парку», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, пассажирские маршруты № 6, 24, 26, 35 будут работать в обычном режиме.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения Керчи, состоятся 10 и 11 апреля. В город ожидается прибытие передвижного музея «Поезд Победы», также планируется проведение митингов, возложение цветов к местам захоронений погибших во Второй мировой войне.