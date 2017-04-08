Тиллерсон обсудил с Лавровым американский удар по авиабазе в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил 8 апреля министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы обсудить американский удар по авиабазе в Сирии. Об этом сообщает официальный аккаунт МИД России в Facebook, Госдепартамент США еще не информировал об этом разговоре.

«Лавров подчеркнул, что нападение (на авиабазу в Сирии – КР) ... создает дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности», – говорится в сообщении.

«Министр также отметил, что утверждение о применении войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствуют действительности», – сообщает МИД России и указывает «на необходимость тщательного, беспристрастного и профессионального установления фактов относительно всей этой истории».

«Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить рассмотрение состояния дел в сирийском урегулировании при личной встрече», – также информирует МИД России.

12 апреля в Москве ожидается встреча Тиллерсона и Лаврова.

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Президент США Дональд Трамп, который выступил после этого удара, указал, что это была реакция на применение режимом президента Сирии Башара Асада химического оружия в городе Хан-Шейхун ранее на этой неделе. «Годы попыток изменить поведение Асада провалились, и провалились драматично», – отметил Трамп в телеобращении 7 апреля.

Россия и Иран осудили атаку США, Москва, в частности, назвала действия американских военных актом агрессии.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявляет, что разочарован реакцией российского руководства на ракетные удары США по военно-воздушной базе в Сирии.

«Я разочарован такой реакцией, потому что она свидетельствует о поддержке Россией режима, осуществляет такие ужасные нападения на свой народ», – сказал он вечером 7 апреля.

Союзники Вашингтона в НАТО и в регионе выразили поддержку действиям США в Сирии.