Крымские спасатели проверили готовность 25 пляжей к курортному сезону

Крымские спасатели проверили готовность 25 пляжей полуострова к курортному сезону. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр чрезвычайных ситуацию Крыма Сергей Шахов.

«Ответственность за обеспечение безопасности людей, охрану жизни и здоровья несут владельцы и руководители объектов курорта. Согласно постановлению, до начала купального сезона на каждом пляже должно быть проведено водолазное обследование дна в границах заплыва с обязательным оформлением акта водолазного обследования», – сказал Шахов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, водолазы «Крым-Спас» уже приступили к подводным работам по очистке дна на пляжа Алушты.

Накануне водолазы «Крым-Спас» осуществляли обследование дна прибрежной территории в целях обеспечения безопасного купания на Массандровском пляже Ялты.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что прогнозирует в 2017 году приезд в Крым около 6 млн туристов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».