По меньшей мере пять человек погибли в Польше в результате возможного взрыва газа

По меньшей мере пять человек, среди которых двое детей, погибли 8 апреля во время обрушения дома на юге Польши. Вероятной причиной трагедии власти считают взрыв газа.

Четырех человек удалось спасти из-под завалов и доставить в больницу в городе Свебоджице. Еще один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

«Я просто была на кухне и жарила колбасу, когда вдруг все стало летали с грохотом. Мой муж до сих пор под руинами», – цитирует телеканал TVP Info женщину, которая выжила после обвала.

Представитель пожарной службы сообщил, что, вероятно, 15 из 18 жителей были дома, когда произошел обвал.