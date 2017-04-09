В Армянске прошло празднование Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

В Армянске 8 апреля прошли празднования 73-й годовщины со Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщает подконтрольное Кремлю министерство информационной политики Крыма.

«Великая Отечественная Война наложила отпечаток на каждого жителя нашей большой страны. Не обошла она и город Армянск. Однако, день освобождения не только праздник, но и день скорби по погибшим. Военное поколение не только отстояло страну в смертельной схватке с жестким врагом, а также доказало всему миру, что народ, воюющий за свою свободу, за мирную жизнь и счастье своих детей и внуков, победить невозможно», – отметил российский вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, который присутствовал на праздничном митинге в Армянске.

С 8 по 14 апреля в аннексированном Крыму проходят «патриотические акции» «Дорогами Победы» и «Поезд Победы», посвященные 73-й годовщине освобождения городов и районов Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».