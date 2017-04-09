В Севастополе провели арт-субботник

На территории севастопольского Союза художников 8 апреля состоялся арт-субботник. Участие в мероприятии принял российский глава города Дмитрий Овсянников.

«Это по-настоящему творческое событие, которое призвано не только сделать город чище и светлее, но и объединить севастопольцев в стремлении создать новую культурную среду. Важно организовывать подобные современные площадки, где горожане всех возрастов могут провести досуг и раскрыть свои творческие способности», – сказал Овсянников, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Организаторы мероприятия представили главе города концепцию развития территории, на которой находится мастерские Союза художников Севастополя. Пространство планируется превратить в многофункциональный арт-центр, включающий в себя творческие мастерские и выставочные павильоны.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».