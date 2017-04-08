В центре Севастополя на дорогу упали две световые опоры – СМИ

В Севастополе в субботу, 8 апреля, на проезжую часть улицы Ленина упали две световые опоры, установленные вдоль дороги. Как сообщает местное издание «Forpost», инцидент произошел без жертв.

«Жертв, слава Богу, не было. Причина в настоящее время устанавливается. Все коммунальные службы сейчас на месте, аварийные службы ликвидируют последствия падения столбов. Причины озвучим позже», – прокомментировал инцидент подконтрольный Кремлю начальник управления благоустройства города Евгений Романенко.



По информации СМИ, проезд по улице Ленина временно перекрыт.

На официальном сайте российского правительства Севастополя нет информации об инциденте.



