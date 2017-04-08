Польша обеспокоена действиями российской стороны в Катыни

Министерство иностранных дел Польши выразило «обеспокоенность и разочарование» размещением российской стороной на польском кладбище в Катыни информационных табличек с данными о советских пленных, погибших во время советско-польской войны 1920-1921 годов.

В специальном заявлении МИД Польши сообщают, что представленные на таблицах данные о количестве погибших в польских лагерях советских военнопленных в несколько раз превышают данные, признаны польскими, так и российскими историками.

«Большая часть военнопленных умерли из-за условий содержания, которые были следствием неудовлетворительного экономического положения польских земель, пострадавших от многолетней борьбы за независимость», – говорится в заявлении польского дипломатического ведомства.

В Варшаве подчеркивают, что установка информационных табличек в Катыни состоялась накануне 77-й годовщины Катынской трагедии и 7-й годовщины катастрофы под Смоленском, в которой погибли 96 человек, в том числе и президент Польши Лех Качинский.

МИД Польши призвал российскую сторону «к конструктивному сотрудничеству» с целью решения спорных вопросов, существующих между обеими странами, в том числе по освещению исторического прошлого.

Россия пока никак не отреагировала на заявление польской власти.