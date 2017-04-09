Три украинских боксера одержали уверенные победы в США

Украинские боксеры Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко 9 апреля по киевскому времени на арене MGM National Harbor в США провели боксерские поединки, уверенно победив своих соперников. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Крымчанин Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе (до 91 кг). Все трое судей отдали предпочтение украинцу, по результатам поединка зафиксирован счет 117-110.

В следующем поединке украинец Гвоздик, который владеет региональным титулом чемпиона Северной Америки по версии NABF, одолел американца кубинского происхождения Гонсалеса, нокаутировав его в третьем раунде.

А в главном поединке вечера чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко досрочно победил регулярного чемпиона по версии WBA, американца Джейсона Сосу. Соперник украинца не вышел на десятый раунд из-за повреждения глаза.

Накануне сообщалось, что сразу три украинских боксера выступят на американском ринге в один день. Это событие в американских медиа назвали историческим, ведь еще никогда в истории американский телеканал не транслировал поединки сразу трех украинских боксеров.