Трамп сообщил Конгрессу США о возможности новых ударов по Сирии

Президент США Дональд Трамп сообщил американскому Конгрессу об обстоятельствах ракетного удара по авиабазе в Сирии и предупредил о возможности новых атак «при необходимости». Об этом говорится в обнародованном 8 апреля письме на имя спикера Палаты представителей Пола Райана и временного председателя Сената Оррина Хатча, сообщает Радіо Свобода.

«Я приказал осуществить эту акцию, чтобы ухудшить способность сирийской армии проводить дальнейшие атаки с применением химического оружия ... тем самым способствуя стабильности в регионе и предотвращая ухудшение нынешней гуманитарной катастрофы», – объяснил мотивы своего решения президент США.

Далее в письме он указал, что Соединенные Штаты « будут принимать дополнительные меры, при необходимости и целесообразности, преследуя свои важные национальные интересы».

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Президент США Дональд Трамп, который выступил после этого удара, заявил, что это была реакция на применение режимом президента Сирии Башара Асада химического оружия в городе Хан-Шейхун ранее на этой неделе. «Годы попыток изменить поведение Асада провалились, и провалились драматично», – отметил Трамп в телеобращении 7 апреля.

Россия и Иран осудили атаку США. Москва, в частности, назвала действия американских военных актом агрессии.

Союзники Вашингтона в НАТО и в регионе выразили поддержку действиям США в Сирии.