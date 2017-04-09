Студенты, журналисты, учащиеся школ 8 апреля приняли участие в акции «Тотальный диктант» в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что одной из особенностей проведения диктанта в этом году стало то, что мероприятие проводилось в салоне троллейбуса. «Он двигался по самой протяженной высокогорной троллейбусной трассе в мире Симферополь-Алушта-Ялта».

В агентстве отметили, что на высоте 752 метров над уровнем моря, троллейбус остановился и сорок пять человек, которые зарегистрировались для участия в диктанте, приступили к его написанию.

«В этом году мы решили подойти к написанию немного отступив от привычных форм, поэтому одной из площадок был определен троллейбус», – заявил подконтрольный Кремлю заместитель директора Таврической академии Крымского федерального университета Антон Трофимов.

Именно площадка в троллейбусе, по его словам, была наиболее популярной среди зарегистрировавшихся для написания диктанта. «Но, троллейбус вмещает только 45 человек, поэтому остальные могли принять участие на других четырех площадках в Симферополе», – добавил Трофимов.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная добровольная акция. Идея родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ в начале 2000-х. За 12 лет существования проект стал масштабным международным событием: в 2014 году акция прошла в 352 городах 47 стран мира.



