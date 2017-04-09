Из-за столкновения поезда с электричкой в России травмированы 50 человек

В Москве около 50 человек травмированы в результате столкновения вечером 8 апреля пассажирского поезда «Москва - Брест» с пригородной электричкой. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Машинист электрички применил экстренное торможение, пассажирский поезд, двигавшийся следом, не успел затормозить и врезался в электричку. С рельсов сошли четыре вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда.

По информации РЖД, за медицинской помощью обратились более 50 человек, министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков сообщил ТАСС, что среди травмированных 12 человек были госпитализированы, шесть из них в тяжелом состоянии. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 14 госпитализированных. Среди раненых по меньшей мере четыре члена экипажа поездов.

В МИД Беларуси сообщили о девяти своих гражданах, которых получили ранения в результате аварии. Всего в вагонах пассажирского поезда находились 455 пассажиров.

Спасательные работы на железной дороге продолжались всю ночь.