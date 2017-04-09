На Керченской переправе сократилось количество паромов, перевозящих пассажиров

На керченской паромной переправе сократилось количество паромов, которые осуществляют перевозку пассажиров. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО «Морская дирекция».

«В связи с ремонтом причала в порту «Кавказ», перевозки пассажиров, следующих безтранспортных средств, производятся только паромами «Олимпиада» и «Крым», – отметили в пресс-службе.

Раньше сообщалось, что на линии «Кавказ – Крым» работали паромы «Крым», «Елена», «Гликофилоуса III» и «Олимпиада». На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта был задействован паром «Майор Чапичев».

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.