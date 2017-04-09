Власти Феодосии намерены усилить меры безопасности в городе

В Феодосии намерены усилить меры безопасности во время проведения праздничных мероприятий, запланированных на весенне-летний период. Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии города, сообщает Kafanews.

«Сегодня во всем мире отмечается опасный всплеск террористической угрозы, поэтому в преддверии периода, наполненного важными городскими мероприятиями (73-я годовщина освобождения Феодосии от немецко-фашистских захватчиков, 1 Мая, День Победы, окончание учебного года, День города и празднование 200-летия Айвазовского) необходимо усилить антитеррористическую бдительность», – заявила подконтрольная Кремлю глава Феодосийского округа Светлана Гевчук.

Накануне сообщалось, что в честь 73-й годовщины освобождения Феодосии от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 13 апреля, в город прибудет передвижной музей «Поезд Победы».

В Крыму и Севастополе в субботу, 8 апреля, прошли митинги в рамках акции «Вместе против террора». Проводить такие акции призвали власти соседней России после теракта в метро Санкт-Петербурга.