В Южной Осетии проходят «выборы президента» и «референдум» об изменении названия региона

В сепаратистском регионе Южная Осетия 9 апреля проходят «президентские выборы». Вместе с ними сепаратисты, контролирующие регион, планируют провести референдум по его переименовании из «республики Южная Осетия» в «государство Алания». Об этом сообщает Радіо Свобода.

Кандидатами на «президентский» пост являются действующий руководитель сепаратистского образования Леонид Тибилов, «спикер парламента» Анатолий Бибилов и сотрудник «Комитета госбезопасности» Южной Осетии Алан Гаглоев.

Евросоюз и США заявили, что не будут признавать результаты «президентских выборов», соответствующие заявления обнародовали Европейская служба внешнеполитической деятельности и Государственный департамент США.

«Европейский союз в очередной раз заявил о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ», – отметили в ЕС.

«Наша позиция в отношении Абхазии и Южной Осетии четкая и последовательная. Эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии», – говорится в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Госдепартамента США Марк Тонер.

Грузия считает и Абхазию, и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. После российско-грузинской войны 2008 года Россия признала односторонне самопровозглашенной «независимость» Южной Осетии и Абхазии и сохранила там тысячи военнослужащих. Большинство стран мира взамен такую «независимость» не признают.