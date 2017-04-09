Прокуратура АРК контролирует ход расследования задержания украинского рыболовного судна

Прокуратура АР Крым контролирует ход расследования задержания украинского рыболовного судна российскими пограничниками. Об этом сообщили в пресс-службе украинского надзорного ведомства.

«4 апреля 2017 года пограничный отряд, который действовал от имени Российской Федерации, остановил украинское рыболовное судно «Рыбак Херсона» с целью его осмотра. Судно находилось на переходе с промысла под флагом Украины (порт приписки «Южный», Одесская обл.), Судовладелец ООО «БОРА» (Украина-Одесса), где его остановил пограничный катер «Аметист» в 16-17 милях от мыса Тарханкут в экономической зоне Украины», – отметили в пресс-слжубе.



В ведомстве добавили, что пограничная группа осуществила высадку на борт судна для проведения «контрольного осмотра» и выдвинули необоснованную претензию о якобы нарушении судном границы на 400 метров, мотивируя это тем, что судно по их мнению зашло в буферную зону.



«В результате четырехчасового осмотра был составлен административный протокол с указанием штрафных санкций в размере 30 000 российских рублей. Под угрозой невозврата судна владельцу, капитан судна был вынужден поставить подпись под составленным протоколом», – добавили в прокуратуре АРК.

В ведомстве отмечают, что сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 146 УК Украины 06.04.2017 года внесены в Единый реестр досудебных расследований следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.