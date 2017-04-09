США послали ударную группу кораблей к Корейскому полуострову

Военно-морские силы США посылают ударную группу кораблей, в составе которой атомный авианосец «Карл Винсон», к Корейскому полуострову. Об этом 9 апреля сообщает Радіо Свобода.

Как заявил представитель Тихоокеанского командования США Дэйв Бенхэм, задача ударной группы – «поддерживать боеготовность и военное присутствие в западной части Тихого океана».

Другой чиновник ВМС США заявил, что ударная группа движется из Сингапура к Корейскому полуострову из-за обеспокоенности северокорейской вооруженной программой.

По словам Бэнхема, Северная Корея остается проблемой номер один в регионе «из-за своей безрассудной, безответственной и дестабилизирующей программы испытания ракет и стремления к обладанию ядерным оружием».

Северная Корея неоднократно проводила испытания баллистических ракет в нарушение резолюций Организации Объединенных Наций, последнее такое испытание состоялось в начале апреля.

Во время телефонного разговора 8 апреля президент США Дональд Трамп и лидер Южной Кореи Хван Ге Ан показали, что останутся в тесном контакте по вопросу Северной Кореи. США сохраняют значительный военный контингент в Южной Корее с 1953 года, со времени окончания корейской войны.