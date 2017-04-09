Шуфутинский попал в список «Миротворца» за концерты в Крыму

Российский певец Михаил Шуфутинский попал в список сайта «Миротворец» за концерты в Крыму. Об этом говорится на странице сайта в Фейсбуке.

«Миша (Шуфутинский – КР) помещен а Чистилище за нарушение законодательства Украины путем незаконного пересечения государственной границы. Теперь у Миши на старости лет потихоньку начнется новая и полная приключений жизнь», – говорится в сообщении.

Раньше сообщалось, что 6 апреля в Государственном музыкальном театре в Симферополе состоялся концерт российского исполнителя Михаила Шуфутинского. Согласно данным из открытых источников, Шуфутинский имеет российское и американское гражданство.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Центр заявляет, что осуществляет фиксацию и безопасное хранение информации об «объектах исследования», в действиях которых есть признаки «преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».