Суд по бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир» проходит в закрытом режиме – активисты

Судебное заседание по продлению арестов по бахчисарайскому «делу Хизб-ут Тахрир» проходят в закрытом режиме. Об этом 9 апреля сообщили в группе «Крымская солидарность» в Фейсбуке.

«Дверь в здание суда закрыта. Впустили только адвокатов, остальные вынужденны ожидать у дверей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержать арестованных пришло очень много людей.

Накануне адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что подконтрольный Кремлю суд в Крыму назначил очередное судебное заседание по «делу Хизб ут-Тахрир» на выходной день.

«Столько людей арестовывают, что уже по воскресеньям судам приходится работать», – писал Курбединов.

12 мая прошлого года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».