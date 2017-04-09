В результате взрыва в церкви Египта погибли свыше 20 человек

В результате взрыва в христианской церкви в египетском городе Танта, расположенного в дельте Нила, погибли свыше 20 человек, еще 42 получили ранения. Об этом сообщает государственное телевидение Египта. В момент взрыва в церкви христиане отмечали праздник Вербного воскресенья.

Точная причина взрыва пока не установлена. Ответственность за нападение никто на себя не взял.

Христиане составляют около 10 процентов населения Египта и неоднократно оказывались мишенью исламских экстремистов.

В декабря 2016 года из-за взрыва возле коптского собора в столице Египта Каире погибли 25 человек, нападавшие бросили взрывчатку в церковь Святого Петра, рядом с собором Святого Марка – центром коптской православной церкви в Египте.

Коптская православная церковь – официальное название христианской церкви в Египте.