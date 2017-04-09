В Вербное воскресенье севастопольцев призвали молиться за Путина

В Севастополе во время празднования Вербного воскресенья верующих призвали молиться за президента России Владимира Путина. Об этом 9 апреля сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По случаю праздника в городе провели торжественные литургические богослужения. Возле православных храмов развернулись мини-рынки. На них продавали веточки вербы и цветы.

В этом году у православных и католиков этот праздник совпал. Верующие римо-католической общины Севастополя поздравили православных с праздником.

Во дворе Покровского собора один из священников произнес короткую речь перед прихожанами в поддержку российской власти. Он призвал верующих молиться за Россию и российского президента Владимира Путина. После этого собравшихся и вербу окропили святой водой.

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим празднуют за неделю перед Пасхой. Согласно евангельскому учению в этот день Иисус Христос с почетом въехал в Иерусалим на осле. Его приветствовали и устилали дорогу перед ним пальмовыми листьями. В память об этом событии верующие приходят на церковные службы с веточками вербы. После службы вербу окропляют святой водой. По преданию, она помогает справиться с нечистой силой, поэтому ее хранят весь год с святом углу.​