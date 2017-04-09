В Крыму отчитались о миллионных выплатах на социальные пособия

С начала текущего года на социальные выплаты крымчанам направлено 2,5 млрд рублей (более 43 миллионов долларов), что на 166 млн рублей, или более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства финансов Крыма.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 1 апреля, средства крымского бюджета были выделены на: «субвенции бюджетам городских образований на социальные выплаты населению в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан на 2015-2020 годы» – более 1,8 млрд рублей; осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 99,1 млн рублей; обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках государственной программы труда и занятости населения Крыма на 2015-2017 годы – 66 млн рублей».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».