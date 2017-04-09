Очередной митинг против «декрета о дармоедах» прошел в Беларуси

В белорусском Бобруйске 9 апреля состоялся разрешенный властями митинг, участники которого требовали отмены декрета «О предупреждении социального иждивенчества», а также освобождение задержанных во время предыдущей акции активистов. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Люди собрались в 12:00 на площадке перед входом на стадион фабрики «Славянка» в Бобруйске, они принесли плакаты с надписями «Баста», «Народ требует уважения», «Что-то не так», «Нам нужна работа на родине», «Бобры не рабы».

Участники митинга выражали возмущение действиями сотрудников МВД, которые задерживали людей 26 марта в Бобруйске.

«Мы не верим в доработки и изменения этого декрета. Мы требуем полной его отмены. 26 марта только в Бобруйске были задержаны около 40 человек. Мы хотим, чтобы власть извинились перед ними», – отметила профсоюзная активистка Галина Смирнова.

Декрет Александра Лукашенко «О предупреждении социального иждивенчества» в народе прозвали «декретом о дармоедах». Против него подписали петицию 60 тысяч белорусов. Беларусь – единственная в мире страна, где с безработных берут налог на тунеядство. Закон не распространяется на зарегистрированных лиц, которые ищут работу, домохозяек, фермеров и лиц, работающих в России. Чиновники говорят, что только около 10 процентов из 430 тысяч белорусов до сих пор заплатили налог.