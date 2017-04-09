В результате ДТП под Бахчисараем один человек погиб, двое – травмированы

Ночью 8 апреля на въезде в село Скалистое Бахчисарайского района произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 21104. В результате происшествия водитель авто погиб на месте, двое пассажиров пострадали. О этом сообщили в пресс-службе в подконтрольной Кремлю дорожной инспекции Крыма.

«Водитель автомобиля ВАЗ 21104, в котором находились еще три человека, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель авто погиб на месте, один из пассажиров получил травмы тяжелой степени, еще один пассажир получил травмы средней степени тяжести, третий пассажир не пострадал», – отметили в ведомстве.

За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.