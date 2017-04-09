В Египте произошел второй взрыв в церкви: общее число жертв превысило 35 человек

В Египте произошел второй за день взрыв в коптской церкви. На этот раз нападению подвергся храм в городе Александрия, погибли 11 человек и ранены 35. Об этом 9 апреля сообщает Радіо Свобода.

Этот взрыв произошел через несколько часов после нападения на храм в городе Танта, количество жертв там возросло до 21 человека, ранены 60.

Таким образом, общее количество жертв нападений на церкви в Египте в этот день составляет по меньшей мере 36 человек.

Взрывы произошли, когда христиане праздновали Вербное воскресенье.

Точная причина взрыва пока не установлена. Ответственность за нападение никто на себя не взял.

Христиане составляют около 10 процентов населения Египта и неоднократно оказывались мишенью исламских экстремистов.

В декабря 2016 года из-за взрыва возле коптского собора в столице Египта Каире погибли 25 человек, нападавшие бросили взрывчатку в церковь Святого Петра, рядом с собором Святого Марка – центром коптской православной церкви в Египте.

Коптская православная церковь – официальное название христианской церкви в Египте.